LeBron James, Los Angeles Lakers tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın Utah Jazz'ı 106-101 mağlup ettiği mücadelede LeBron James üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

NBA'de Los Angeles Lakers, son çeyrekte all-star oyuncusu LeBron James'in ortaya koyduğu performansla Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti ve bu sezon 27. galibiyetine uzandı.

Lakers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynayan LeBron James, üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

Sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Davis, Jazz karşısında 17 sayı üretirken, Russell Westbrook da 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 37 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 15, Jordan Clarkson 13, Royce O'Neale de 10 sayıyla çift haneye ulaştı.