LDP, Diyanet'in "yağmur duası"ndan sonra "ekonominin düzelmesi için de dua okunması" için müftülüğe başvurdu

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, Diyanet'in "yağmur duası"ndan sonra "ekonominin düzelmesi için de dua okunması" için müftülüğe başvurdu. LDP'nin başvurusunda, "O duadan sonra yağmura doyduk. Biz de düşündük dedik ki, ekonominin kötü durumu için de bir dua edelim" denildi.

Liberal Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "yağmur duası" isteğini esprili bir şekilde eleştirdi. LDP'nin sosyal medya hesabından, İl Müftülüğü'ne yazılan, "Cuma günü okunan yağmur duası sayesinde şehrimiz yağmura doydu. Bir sonraki cuma namazından sonra da Allah aşkına ekonomimizin düzelmesi için dua okunmasını talep ve arz ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı bir dilekçe paylaşımı yapıldı.

"Toplanıp dua etsek, ekonomik dar boğazdan çıkarız"

LDP Bilgi Edinme Sorumlusu Asrın Fahrettin Tok, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı sağolsunlar cuma namazında bir yağmur duası etme kararı aldılar. O duadan sonra yağmura doyduk. Biz de düşündük dedik ki, bir sonraki cuma namazında ekonominin kötü durumu için de bir dua etsek, şu ekonomik dar boğazdan kurtulsak. Bunu yazılı olarak önerdik, inşallah dikkate alırlar. Ezanlarımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, bir gün toplanıp dua etsek, ekonomik dar boğazdan da alnımızın akıyla çıkarız."