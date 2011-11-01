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Dünya

LCD üreticilerine ceza yağdı

Güney Kore'de LCD panellerin fiyatlarını düşürmemek için firmalar arasında yapılan gizli anlaşma...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Güney Kore'de LCD panellerin fiyatlarını düşürmemek için firmalar arasında yapılan gizli anlaşma mahkemenin gazabına uğradı.

Güney Kore’de Ticaret Komisyonu, LCD panel üreten firmalara ceza yağdırdı. Samsung, LG, AU Optronics, Chimei Innolux, Chunghwa Picture Tubes ve HannStar Display’den oluşan grubun iki yüzden fazla gizli toplantı yaptığı belirtildi. Bu toplantılarda şirketlerin üretim miktarı üzerinde ortak anlaşmaya vararak fiyatların düşmesini engelledikleri söyleniyor. 



Dünya LCD pazarının yüzde 80’ini elinde tutan bu firmalara fiyatları ortaklaşa ayarladıkları gerekçesiyle 176 milyon dolar ceza verildi. Dünyanın en büyük LCD üreticisi Samsung'tan yapılan açıklamada karara saygı duyulacağı belirtildi. LG yetkilileri ise karara itiraz için bir üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Techno-labs'in aktardığına göre geçtiğimiz sene Avrupa Komisyonu beş LCD üreticisini aynı nedenle 856 milyon dolar cezaya çarptırmıştı. 2008 yılında ise ABD Adalet Bakanlığı, LG, Sharp ve Chunghwa Picture Tubes’a 585 milyon dolar ceza kesmişti.



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