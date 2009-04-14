LCD 99, tişört 1.5 lira

Kurtköy'deki ilk mağaza açılışı olay yaratan ve günlerce konuşulan MOL, 23 Nisan haftası ve sonraki haftada 12 mağaza birden açacak.



Açılış promosyonu '100 liraya tüm aile giyinecek' olan MOL'ün outlet mağazalarında takım elbise 20 TL, tişört 1.5 TL, pantolon da 7.5 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. İlk şubesi Fatih'te açılacak olan Mol Ev'de ise yemek takımı, koltuk takımı ve LCD televizyon 990 liraya, sadece LCD televizyon da 99 liraya satışa sunulacak.





MOL CEO'su Oktay Özdemir, daha önce 31 Mart olarak duyurdukları yeni şube açılışlarını 23 Nisan haftası ve sonraki haftaya ertelediklerini belirtti. Yerel seçimler nedeni ile bu kararı aldıklarını kaydeden Özdemir, mağazalarda tüm çalışmaların tamamlandığını ve ürün yerleştirme işlemlerinin başladığını ifade etti.



Özdemir, şöyle konuştu:

"23 Nisan haftasında beş, sonrasında da yedi mağaza açacağız. Daha önce yüzde 90 indirimle açılış yapmıştık, bu sefer ise 100 liraya bütün bir aileyi giydireceğiz. Anne-baba ve iki çocuk, 100 lira karşılığında arasında takım elbise, mont, ayakkabı, tişört gibi her çeşit tekstil ürününün bulunduğu mallardan alabilecek. Promosyon kapsamında takım elbise ve montlardan birer tane, diğerlerinden ise hangisini istiyorlarsa adam başı üçer adet ürün alınabilecek."



Özdemir, izdiham olmaması için de 100 liralık giyim fişlerinden alanlara 15 gün boyunca alışveriş fırsatı sunacaklarını kaydetti.



İstanbul'da Güneşli Hayatpark ve Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde iki mağaza açacaklarını belirten Özdemir, diğer mağazaların iki tanesinin Antalya'da (Akkapark ve Tekpa AVM), bir tanesinin de Urfa Mozaik AVM'de olacağını kaydetti. Özdemir, 23 Nisan sonrasındaki haftada da, MOL Denizli, MOL Ereğli, MOL Esenler, MOL Elazığ, MOL Gaziantep, MOL Deposite ve MOL Flatofis'te yeni şubeler açacaklarını belirtti.



Hayatpark ve Deposite'deki mağazaların Mol Outlet olacağını söyleyen Özdemir, "20 liraya takım elbise, 1.5 liraya tişört ve 7.5 liraya pantolon satacağız" diye konuştu.



Fatih'te de aynı anda Mol Ev mağazası açarak şok fiyatlarla piyasaya gireceklerini anlatan Özdemir, "elektronik, mobilya ve diğer ev tekstil ürünlerinde fiyatları görenler şok olacak. Mesela yemek odası takımı, koltık takımı ve LCD televizyondan oluşan seti 990 liradan satışa sunacağız. Ayrıca sadece LCD televizyon alacak olanlara da çok indirimli bir fiyat sunacağız. 19 inç boyutundaki LCD TV'yi 99 liraya satacağız. Mol Ev'e de çok büyük bir ilgi olmasını bekliyoruz" dedi.



MOL'ün yıl sonuna kadar 108 mağaza açma hedefinde hiçbir değişiklik olmadığını ve yurtdışındaki inşaatlarında tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Özdemir, önümüzdeki hafta içerisinde Umman Kraliyet Ailesi'nin kendi ülkelerinde MOL mağazası açmak için görüşmeye geleceklerini kaydetti.



Özdemir, 20 gün içinde de yurtdışındaki ilk mağazaların Almanya ve Suriye'de açılacağını ifade etti.



Güçbirliği projesi



Tamamen yerli malı ürünlerin satıldığı MOL, bir güçbirliği projesi. Bine yakın üreticinin MOL markası adı altında üretim yaptığı organizasyonda kaliteli ürünlerin en ucuz fiyata satılması hedefleniyor. Özdemir, daha önce yaptığı açıklamalarda MOL'ü Türkiye'nin en güçlü markası haline getireceklerini, maliyet anlamında Çin'in bile kendileri ile rekabet edemeyeceğini söylemişti.



MOL yılsonuna kadar açacağı mağazalar ile sadece kendi bünyesinde 8 bin kişilik bir istihdam yaratmayı hedefliyor.

