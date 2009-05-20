LC Waikiki işçilerin 300 bin TL alacağını ödedi

DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, LC Waikiki'nin, 4 Martta işten çıkarılan 54 tekstil işçisinin 300 bin TL'lik alacağını ödediğini söyledi.



Küçükosmanoğlu, DİSK Genel Merkezi'nde DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtseven ve LC Waikiki ürünlerini üreten MEHA Tekstilin 4 Mart 2009 tarihinde işten çıkardığı işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.



MEHA Tekstilin, "4857 Sayılı İş Kanunu'nun toplu işçi çıkarmayla ilgili hiç bir kuralına uymadan, işçilerin çalıştığı süreye ilişkin ücret, fazla mesai, asgari geçim indirimi, yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatlarını ödemeden işçileri topluca işten çıkardığını" belirten Küçükosmanoğlu, firmanın İŞKUR'a da bildirimi ise "İşçiler istifa etti" şeklinde yaptığını öne sürdü.



Firmanın iş yerine polis çağırarak öğle saatine kadar çalışan 117 işçiyi zorla iş yerinden çıkardığını iddia eden Küçükosmanoğlu, bu durum karşısında DİSK olarak yürüttükleri "Krizin bedelini ödemeyeceğiz" kampanyası kapsamında işten çıkarılan tekstil işçilerine destek verdiklerini kaydetti.



Bu sürecin çeşitli aşamalarında iş yeri ve yöneticileriyle DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin de katıldığı görüşmelerin yapıldığını ifade eden Küçükosmanoğlu, firma tarafından işçilere iki defa mektup ile çağrı yapıldığını belirtti.



Bu mektuplarda işçilere bazı teklifler yapılarak, direnişten vazgeçmelerinin istendiğini kaydeden Küçükosmanoğlu, DİSK'in de firma tarafından uluslararası sendikal örgütlere, İstanbul Ticaret Odasına ve İstanbul Sanayi Odasına şikayet edildiğini ileri sürdü.



Son olarak firmadan gelen talep üzerine yapılan görüşmede, işçilerin taleplerinin büyük bir bölümünün kabul edildiğini belirten Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:



"İşçilerin hak ettiği ücret, fazla mesai, asgari geçim indirimi, kullanılmayan yıllık ücretli izinler, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabını bizler yaptık. 117 tekstil işçisi, işten çıkarılmıştı. 54 işçi mücadeleyi başından beri sürdürdü. LC Waikiki, 4 Martta işten çıkarılan 54 tekstil işçisinin 300 bin TL'lik alacağını nakit olarak ödedi. Ayrıca MEHA Tekstil'in sahibine karşı açılan alacak davası da devam edecektir."

