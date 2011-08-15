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Dünya

Lazkiye'de ölü sayısı 26'ya yükseldi ŞAM (A.A)

15 Ağustos 2011 11:04

-Lazkiye'de ölü sayısı 26'ya yükseldi ŞAM (A.A) - 15.08.2011 - Suriye'nin Lazkiye kentine, dün iki savaş gemisinden ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi. Suriyeli insan hakları eylemcileri, ölü sayısının 26'ya yüklediğini, birçoğu ağır olmak üzere onlarca kişinin yaralandığını belirttiler. Aynı kaynaklar, ülkedeki muhalif hareketin başlamasından bu yana ilk kez kullanılan savaş gemilerinin Lazkiye'nin El Ramil ve Kininis semtlerini bombardıman ettiğini ve bombalanan bölgede bulunan bir Filistin mülteci kampının da isabet almasından dolayı ölenler arasında Filistinlilerin de bulunduğunu kaydettiler. Lazkiye'nin dışında Suriye güvenlik güçlerinin Humus, Hama ve İdlib kentlerine müdahalesinde 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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