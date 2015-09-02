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Dünya

Lazkiye'de bombalı araç saldırısı: En az 10 ölü

25 kişinin yaralandığı saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı

02 Eylül 2015 18:40

Suriye'nin Lazkiye kentinde 'bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin batısındaki sahil kenti Lazkiye'de bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Lazkiye kenti, ülkede dört yılı aşkın süredir devam eden ve 250 binden fazla kişinin öldüğü iç savaşta en az çatışmanın yaşandığı yerleşim merkezleri arasında yer alıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Lazkiyeli.

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