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Dünya

Lazkiye'de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 30 yaralı

Suriye genelinde 30 Aralık'ta ateşkes sağlanmasından beri gerçekleşen en büyük saldırı olduğu belirtiliyor

05 Ocak 2017 20:50

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, hükümet güçlerinin kontrolündeki Lazkiye'de bulunan Cebele kentinde bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 11 ölü, 30 da yaralı bulunduğu aktarıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, güvenlik güçleri, Cebele'deki bir stadyum yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu dükkânların ve park hâlindeki araçların alev aldığını kaydetti. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Suriyeli yetkililer patlamayı terör eylemi olarak nitelerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 

Ateşkesten bu yana en büyük patlama

 

Bunun, Suriye genelinde 30 Aralık'ta ateşkes sağlanmasından beri gerçekleşen en büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Rusya ve Türkiye'nin garantörü olduğu ateşkese eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam ve IŞİD dahil edilmemişti.

 

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