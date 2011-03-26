-LAZKİYE'DE 2 KİŞİ ÖLDÜ ŞAM (A.A) - 26.03.2011 - Suriye'nin güney ve batısında göstericilerin, iktidardaki Baas Partisi'nin bürolarına saldırdığı, olaylarda iki kişinin öldüğü bildirildi. AP'nin haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, göstericilerin, Dera kentinin 10 kilometre kuzeyindeki Tafas kasabasında bir karakola ve Baas Partisinin bürolarına saldırdığını söyledi. Liman kenti Lazkiye'de de yönetimi protesto eden onlarca kişinin, yine Baas Partisinin ofislerine saldırdığı ve iki kişinin öldüğü bildirildi. Bir kent sakini, akşam saatlerinde silah sesleri duyduğunu belirtti, ancak bu seslerin nereden geldiğini bilmediğini söyledi. "Silahlı bir grubun" kentteki bazı binaların çatılarını işgal ettiğini de belirten kent sakini, grubun vatandaşlara rastgele ateş ettiğini anlattı. Suriyeli bir yetkili de, binaların çatısından açılan ateşte yoldan geçen iki kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkili, ordunun göstericilere ateş açtığı yolundaki haberlerin ise doğru olmadığını ifade etti. Reuters haber ajansı ise, insan hakları savunucusu Emmar Kurabi'ye dayanarak verdiği haberde, Baas Partisinin Lazkiye'deki ofislerini kundaklamaya çalışan iki protestocunun güvenlik güçlerince öldürüldüğünü duyurdu. -REUTERS MUHABİRİNİN AKREDİTASYONU İPTAL- Bu arada, Suriye'nin, ülkedeki olaylara ilişkin "meslek kurallarına aykırı ve yanlış" haberler yaptığını iddia ettiği bir Reuters muhabirinin akreditasyonunu iptal ettiği bildirildi. Reuters'da yer alan haberde, Enformasyon Bakanlığında görev yapan üst düzey bir yetkilinin, 2006'dan bu yana Şam'da bulunan muhabire, ülkeyi hemen terk etmesi gerektiğini söylediği kaydedildi. Bakanlık yetkilileri ise henüz olaya açıklık getirmedi.