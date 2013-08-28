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Spor

Lazio'dan Burak için 15 milyon Euro

Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Lazio ile görüşmek için Roma’ya gitti

28 Ağustos 2013 14:28

Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Lazio ile görüşmek için Roma’ya gitti. Lazio'nun Galatasaray'a Burak'ın bonservis bedeli için 15 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.

Lazio'nun Burak Yılmaz ısrarı sonuç verecek gibi. İtalyan Kulübü, Burak Yılmaz için sarı kırmızılı kulübü pazarlık masasına oturmaya ikna etti.

Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun, Başkan Ünal Aysal'ın direktifi ile bu sabah Roma'ya gitti. Tulun, İtalyan kulübü ile bugün masaya oturacak.

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