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Spor

Lazio-Vitesse maçı Ali Palabıyık'ın

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio-Vitesse karşılaşmasını yönetecek

20 Kasım 2017 20:08

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio-Vitesse karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında 23 Kasım Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcıları Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan olacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği müsabakada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacak.

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