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Spor

Lazio ile Marsilya yenişemedi

Lazio grupta 4 puana, Marsilya ise 3 puana sahip

21 Ekim 2021 22:04

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri Marsilya ile Lazio golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptaki rakipleri Lazio ile Marsilya, Roma'da oynanan maçta golsüz berabere kaldı.

Her iki takımın da birçok gol fırsatından yararlanamadığı maçta 90 dakika 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi grup şekillendi.

Galatasaray'ın 4 puana sahip olduğu grupta Lazio da sarı-kırmızılı ekiple aynı puana sahip. Marsilya'nın ise 3 puanı bulunuyor.

Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın puanı ise 1.

LazioMarsilyaUEFA Avrupa LigiAvrupa Ligi
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