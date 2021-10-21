Lazio ile Marsilya yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri Marsilya ile Lazio golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptaki rakipleri Lazio ile Marsilya, Roma'da oynanan maçta golsüz berabere kaldı.

Her iki takımın da birçok gol fırsatından yararlanamadığı maçta 90 dakika 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi grup şekillendi.

Galatasaray'ın 4 puana sahip olduğu grupta Lazio da sarı-kırmızılı ekiple aynı puana sahip. Marsilya'nın ise 3 puanı bulunuyor.

Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın puanı ise 1.