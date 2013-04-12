Fenerbahçe'den tarihi başarı

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan mücadelede Lazio, Fenerbaçe’ye oranla daha etkili başladı ve dakikaların ilerlemesiyle Sarı-Lacivertliler oyunda dengeyi getirse de Lazio daha etkili olan taraf oldu. İki takım da ilk devrede çok sayıda top kaybı yaptı. Lazio ilk devrede uzaktan çektiği şutlarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İtalyanlar, ilk devrede Fenerbahçe kalesine tam 16 şut çekti.



Fenerbahçe mücadeleye Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Ziegler, Selçuk Şahin, Meireles, Kuyt, Cristian, Caner Erkin, Webo ilk 11'i ile çıktı.

Lazio ise, Marchetti, Biava, Ciani, Cana, Radu, Hernanes, Ledesma, Lulic, Candreva, Ederson, Kozak 11'i ile mücadeleye başladı.



Maçın ilk tehlikeli atağı Lazio'dan geldi. Fenerbahçe'de Cristian'ın 4. dakikadaki hatalı geri pasında araya giren Candreva, ceza alanı önünden şutunu çekti ve top Volkan'da kaldı.

Fenerbahçe kalesi 13. dakikada büyük tehlike atlattı. Sol çarprazda kazanılan serbest vuruşta Hernanes, kaleci Volkan Demirel'i önde görünce orta yapmak yerine topu kaleye doğru gönderdi. Volkan çizgi üzerinde yopa zorlukla sahip oldu.



28. dakikada Luric'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa, Candreva ceza alanı yayı önünden çok sert bir şut çekti ve top az farkla üstten auta gitti.



Volkan, 41. dakikada çok önemli bir kurtarışa imza attı. Fenerbahçe ceza alanına girmeyi başaran Lazio'da Ederson kaleyi sağ çarprazdan karşısına aldı ve yerden şutunu çekti, Volkan bu pozisyonda tehlikeyi ayaklarıyla önledi.



45. dakikada Radu'nun sol taraftan gönderdiği pasa Hernanes ceza sahası dışından çok sert vurdu, Volkan topa iki hamlede sahip oldu ve bu pozisyonda topu kontrol ettikten sonra kendisine sert müdahalede bulunan Kozak, sarı kart gördü.



İlk devrede iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Lazio ikinci devreye çok etkili başladı. 48. dakikada sağ kanattan Candreva'nın yaptığı ortaya Kozak, Yobo'nun yanından kafayı vurdu ve top direğin 1 karış üstünden auta gitti.



İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Lazio, 60. dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladı. Ledesma'nın çabuk kullandığı serbest vuruşta Candreva sağ taraftan ortasını yaptı ve arka direkte topa çok iyi yükselen Lulic düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarımıza gönderdi.



Ve Roma'da beklenen gol Caner'le geldi. Lazio'nun golünün ardından adeta ölüp ölüp dirildiğimiz dakikalarda sahneye çıkan Caner, skora dengeyi getirdi. 1-1.



Salih Uçan, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun paslaşmalarının ardından topu alan Caner Erkin önce vurur gibi yaptı ve rakibini oyundan düşürdü, ardından kale sahasının hemen sol çaprazında vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



Bu gol maçın da skorunu belirledi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorla yarı finale adını yazdırdı. Sarı-Lacivertliler tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri yarın belli olacak.