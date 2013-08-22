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Spor

Lazio, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Lazio'nun Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için yaptığı hamlelerin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan takım transferi sonlandırmak için yeni yollara başvurdu

22 Ağustos 2013 20:48

Corriere dello Sport isimli İtalyan Spor gazetesinde yayımlanan habere göre, Lazio 4 taksitte 10 milyon euroluk ödeme teklifinin kabul edilmemesi üzerine ısrarını sürdürüyor. Lazio'nun başkanı Lotito'nun değerli bir oyuncusunu Galatasaray'a vermeye hazır olduğunu açıklandı. Lazio'nun önemli forvetlerinden Libor Kozak'ı sarı-kırmızılılara vermeyi teklif ettiği ifade edildi. Buna göre İtalyan ekibi UEFA Avrupa Ligi’ni geçtiğimiz sezon gol kralı olarak tamamlayan Çek futbolcunun yanında kısa bir süre içinde temin edilecek 5-6 milyon euroluk tutarı da sarı kırmızılılara verecek. Haberde Lazio’nun savunmacı Stankevicius’u da bu transferi gerçekleştirmek uğruna gözden çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi.  
 

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