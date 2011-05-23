T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lazerle veri transferi rekoru

Araştırmacılar veri transferinde hız rekoru kırdı. Tek lazer ışınıyla taşınan veri saniyede 26 terabit hıza ulaştı.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Araştırmacılar veri transferinde hız rekoru kırdı. Tek lazer ışınıyla taşınan veri saniyede 26 terabit hıza ulaştı. 

Alman araştırmacılar, lazerdeki ışığı renklerine bölerek ayrı kanallarda taşıttıkları veriyle saniyede 26 terabit hıza ulaşmayı başardı.

Nature Photonics bülteninde yer alan habere göre, fiber optik kablo üzerinden gerçekleştirilen lazerle transfer denemesinde ‘Hızlı Fourier Dönüşümü’ yöntemi kullanıldı. Bu yöntemde lazer ışınının içinden 300 farklı renkte ışık ayırt edilerek her birine ayrı bilgi dizileri kodlanıyor, böylece ‘aynı anda çalışan 300 kanallı bir veri yolu’ elde ediliyor. 

Araştırmanın ve makalenin sahiplerinden olan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacısı Prof. Wolfgang Freude, aslında saniyede 100 terabit hıza ulaşmanın mümkün olduğunu, ancak amaçlarının maliyet anlamında da gerçekleştirilebilir teknolojilerle en yüksek hıza ulaşmak olduğunu söyledi. 

Işık tabanlı veri transfer yöntemlerinin ilk örnekleri tek bir ışık üzerinden gerçekleştirilirken, son yıllarda renk farklılıklarından yararlanarak aynı ışık içinde pek çok kanal açılabiliyor. 

Karlsruhe ekibinin ulaştığı 26 tbit/s hızla, Washington’daki dev Kongre Kütüphanesi’ndeki tüm bilgiler sadece 10 saniyede bir yerden başka yere aktarılabilir. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24