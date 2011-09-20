-Lazer sensörüyle patlayıcıyı tespiti ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Bilimadamları, molekülleri titreştiren lazer ışınıyla yola döşenmiş mayın gibi patlayıcı maddelerin tespit edilebileceğini ortaya çıkardılar. ABD'nin Michigan Üniversitesinde yapılan çalışmada, her molekülün kendine özgü bir titreşimi bulunduğundan, lazer ışınının güvenli bir mesafeden yeri tararken patlayıcıyı ''hissedebileceği'' tespit edildi. Askerlerin özellikle yol kenarına gizlenmiş mayın gibi patlayıcılarla büyük kayıp vermelerine yol açan saldırıların önlenmesinde büyük katkısı olabileceği belirtilen araştırmada, moleküller uzun sinyaller verecek şekilde lazer ışınıyla kısa sinyallerle harekete geçirildi. Moleküllerin harekete geçirilmesiyle lazer sensörü de bombanın moleküler yapısını tespit edebildi. Lazer sensörünü keşfeden ekibin başında yer alan Dr Marcos Dantus, yol kenarına gizlenen patlayıcıları tespit etmenin çevrede mevcut kimyasal bileşenlerin bombanın moleküllerini maskelemesinden ötürü her zaman sorun olduğunu belirterek, ''Moleküler yapıyı hassas şekilde anlayabilmek bombaların tespit edebilmesinde ve yalan ihbardan dolayı binaların boş yere tahliye edilmesinin, yolların kapatılmasının da önüne geçecektir'' dedi.