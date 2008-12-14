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Spor

'Laz işi' stadyum

Arazi darlığı, denizin doldurulmasındaki zorluk Trabzon için laz işi bir stada yönlendirdi. Bakın nasıl bir proje üretildi?

14 Aralık 2008 02:00



Arazi darlığı, denizin doldurulmasındaki zorluk Trabzon için laz işi bir stada yönlendirdi. Bakın nasıl bir proje üretildi?

Trabzon Avni Aker Stadyumu’nun yüzer hale getirilmesi projesi, bizzat Trabzonlu Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak tarafından açıklandı. Bakan’ın TBMM komisyonunda dile getirdiği ‘Gemi gibi yüzer stad’ projesi, yeni bir ‘Laz işi’ bir zekanın ürünü olarak değerlendirildi.

PARA VAR AMA Bakanlığın Bütçesi görüşülürken, CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Avni Aker Stadyumu'nun taşınması ve olimpik yüzme havuzunun yapımı için 500 milyon YTL ek bütçe ayrılması için önerge verdi. Bu önerge ile ilgili görüşmeler yapılırken Bayındırlık ve İskan Bakanı Özak, Avni Aker Stadyumu'nun taşınmasına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Stadyumun deniz kenarına yapılması için maddi desteğe ihtiyaç olmadığını ancak hukuki sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

DOLGU STADTAN PAHALI
Özak, 660 bin metrekarelik denizin dolgu yaptırılmasının 100 milyon YTL, stat inşaatının ise 84 milyon YTL'ye mal olabileceğini belirterek, deniz doldurularak yapılacak stadın 184 milyon YTL olacağını belirtirken, deniz doldurulmadan da bir çözüm olduğunu belirtti. Bakan şunları söyledi:

"Denizin dolgusunun maliyeti düşünülmeden böyle bir proje hazırlanmış. Bir gemi şeklinde, deniz doldurulmadan stadyum yapılması için proje hazırlanıyor. Belki de denizi doldurmaya gerek kalmaz."

YÜZER STADYUM
Bakanın sözünü ettiği bu projenin hayata geçirilmesi halinde Trabzon Avni Aker Stadı, yüzer stadyum olacak. Denizin içinde yer alacak stadyum, adeta kıyıya demirlemiş bir gemi gibi deniz üstünde sabitlenecek ve stada ulaşım iskeleler üzerinde yapılacak. Ancak denize kaçacak toplara nasıl bir çözüm bulunacağı henüz tartışılmadı bile.
İnternethaber


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