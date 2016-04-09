Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi; Dışişleri'nden jet yalanlama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Ankara’dan ise Lavrov ziyaretine yalanlama geldi. Dışişleri kaynakları, böyle bir ziyaretin gündemde olmadığını belirtti.

24 Kasım 2015'te Suriye sınırındaki Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra iki ülke arasında yaşanan diplomatik kriz ve ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin ardından, Aydınlık gazetesi Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceğini iddia etti. İddiaya göre, Lavrov’un temaslarında ikili ilişkiler, ekonomi ve güvenlik konuşulacak. Lavrov'un son Türkiye ziyareti, 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Kesin tarih belli değil

Gazetenin haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın olan, ancak adının açıklanmasını istemeyen kaynak Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretini açıkladı ancak kesin tarih vermedi. Lavrov’un ziyaretinin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceği ileri sürüldü.

Jet yalanlama

Hürriyet’te yer alan habere göre ise, gündeme bomba gibi düşen iddiaya Ankara'dan jet yalanlama gelirken, Dışişleri kaynakları da böyle bir ziyaretin gündemde olmadığını belirtti.