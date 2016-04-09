T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi; Dışişleri'nden jet yalanlama geldi

Aydınlık gazetesi bugünkü manşetinde Lavrov'un önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceğini öne sürdü

09 Nisan 2016 16:48

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Ankara’dan ise Lavrov ziyaretine yalanlama geldi. Dışişleri kaynakları, böyle bir ziyaretin gündemde olmadığını belirtti.

24 Kasım 2015'te Suriye sınırındaki Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra iki ülke arasında yaşanan diplomatik kriz ve ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin ardından, Aydınlık gazetesi Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceğini iddia etti. İddiaya göre, Lavrov’un temaslarında ikili ilişkiler, ekonomi ve güvenlik konuşulacak. Lavrov'un son Türkiye ziyareti, 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle iptal edilmişti.

 

Kesin tarih belli değil

 

Gazetenin haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın olan, ancak adının açıklanmasını istemeyen kaynak Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretini açıkladı ancak kesin tarih vermedi. Lavrov’un ziyaretinin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceği ileri sürüldü.

Jet yalanlama

 

Hürriyet’te yer alan habere göre ise, gündeme bomba gibi düşen iddiaya Ankara'dan jet yalanlama gelirken, Dışişleri kaynakları da böyle bir ziyaretin gündemde olmadığını belirtti.

ETİKETLER

sergey lavrovrusya federasyonudışişleri bakanırus uçağıjet krizitürkiye ziyareti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24