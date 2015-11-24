Lavrov'un Türkiye ziyareti iptal

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin ardından çarşamba günü planlanan Türkiye ziyaretini iptal etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Putin, bu olayın ikili ilişkiler açısından sonuçları olacağını açıkça söyledi" diye konuştu.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile stratejik görüşmenin yapılmayacağını belirterek çarşamba günü için planlanan İstanbul'daki görüşmenin iptal edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Lavrov'un 25 Kasım'da Türkiye'ye geleceği, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacağı duyurulmuştu. Görüşmede Suriye krizinin de ele alınması bekleniyordu.

Türkiye ve Rusya, Viyana'da başlatılan Suriye görüşmelerine de katılıyordu.