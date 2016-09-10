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Dünya

Lavrov'dan yorgun düşen gazetecilere votka ve pizza ikramı

"Pizza, Amerikanlardan, votka bizden"

10 Eylül 2016 20:44

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile 13 saatlik görüşme sonunda vardıkları Suriye'de ateşkes anlaşmasını gazetecilere votka ve pizza ikram ederek kutladı.

Sputnik’in haberine göre, görüşmelerin ardından gazetecilerin yanına beş kutu pizza ve iki şişe votka ile gelen Lavrov, "Pizza, Amerikanlardan, votka bizden" diyerek, gazetecilerin 'yüzünü güldürdü.’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, pizzaların görüşmelere Washington tarafından verilen 9 saatlik ara nedeniyle Kerry tarafından Rus heyetine gönderildiğini belirtti.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov'un pizzaları gazetecilere ikram ettiğini kaydeden Zaharova, "Gazeteciler (bizimkiler değil) pizzanın yanına votka istedi. Lavrov, uzun süre kalmadı. Zira yanında votka vardı" diye anlattı.

 

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