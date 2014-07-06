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Dünya
Deutsche Welle

Lavrov'dan uzlaşma baskısı

Rusya, Ukrayna ordusunun ayrılıkçılara yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

06 Temmuz 2014 18:13


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, ayrılıkçılarla planlanan görüşmelerin hala yapılmamış olmasını "fazlasıyla rahatsız edici" bulduklarını ifade etti.

Moskova Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un yeni bir ateşkes üzerinde uzlaşma sağlanması gerektiğini dile getirdiği vurgulandı.

Lavrov'un ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) görüşmelerde arabulucu rolü üstlenmesine de hazır olduklarını söylediği kaydedildi. Rus Dışişleri Bakanı'nın daha fazla yıkım ve sivil kayıp olmaması için buluşmanın gerekli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Telefon görüşmesine Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un da katıldığı belirtildi.

Kiev mesafeli

Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın çağrısına mesafeli yaklaşıyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Andrey Lisenko, böyle bir görüşmenin sadece “ayrılıkçıların kayıtsız şartsız silahlarını teslim etmesi ve tutukluların salıverilmesi” durumunda yapılabileceğini kaydetti.

Lisenko, Ukrayna yönetiminin AGİT gözlemcilerinin sınırda güvenliğin sağlanmasına katkı sağlaması yönüdeki görüşmelere ise hazır olduğunu ifade etti.

Slavyansk, Kramatorsk ve Mıkolayiv

Rusya yanlısı ayrılıkçıların son 24 saatte stratejik öneme sahip üçüncü noktadan da geri çekildiği belirtiliyor. Ayrılıkçıların lideri İgor Girkin, Slavyansk ve Kramatorsk’un ardından Mıkolayiv'den da çekildiklerini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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