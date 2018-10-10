Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Andorralı mevkidaşı Maria Ubach ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Soçi mutabakatına dair açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “İdlib’de tüm gruplarla aktif olarak iş birliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor” dedi.

17 Eylül’de Soçi’de varılan anlaşmaya göre 15 Ekim’e kadar bölgenin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Lavrov, 1-2 günlük gecikme yaşanabileceğini ancak bu gecikmenin önemli olmadığını, işin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı. İdlib’in silahsızlandırılma sürecinin 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Lavrov, silahsızlandırılan bölgenin 15 Ekim'den sonra tamamen işlevsel hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ayrıca, “Türk ortaklarımızın çabasını aktif olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül 2018'de Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmeden, Suriye'de cihatçıların elinde kalan son kent olan İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması kararı çıkmıştı. Putin, Nusra Cephesi dahil tüm grupların İdlib'den çekileceğini ve bölgede kontrolün Rus-Türk askerleri tarafından sağlanacağını belirtmişti.