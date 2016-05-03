Lavrov'dan 'Halep'te ateşkes yakın' mesajı



Rus Interfax ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesinin ardından Halep'teki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD orduları arasında ateşkes konusunda yürütülen müzakerelerin son aşamasına gelindiğini ifade eden Lavrov, "Umarım ki yakın bir zamanda, hatta birkaç saat içinde böyle bir çözüm ilan edilir" dedi. Ancak Lavrov olası bir ateşkesin IŞİD ve El Nusra gibi radikal gruplar için geçerli olmayacağını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya ve ABD'nin Cenevre'den Suriye'de ateşkese bağlı kalınıp kalınamadığını denetleyeceğinin de altını çizdi.

Öte yandan Suriye rejiminin verdiği bilgilere göre, muhalif gruplar bugün rejim güçlerinin kontrolü altındaki bir bölgede bulunan bir hastaneyi hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana, saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, Halep'teki çatışmalar sırasında son 10 günde yaklaşık 280 kişi hayatını kaybetti.

"Halep yanıyor"

Fransa ve İngiltere ise Halep'teki durumun BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmesini talep etti. Fransa'nın BM nezdindeki Büyükelçisi François Dealttre, New York'ta yaptığı açıklamada, "Halep'in Suriye lideri Esad'a karşı direnişin 'acı çektirilen merkezi' olduğunu belirtti. İngiltere'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Matthew Rycroft da "Halep yanıyor; bu önceliğe yoğunlaşmamız çok önemli" dedi.

Uluslararası toplum, son günlerde Halep için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Halep'teki çatışmaların Suriye genelindeki ateşkesi tehlikeye atmasından endişe ediliyor.