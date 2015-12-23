Demirtaş: Rus uçağının düşürülmesi hataydı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Lavrov, Demirtaş'a, "Türkiye siyasi hayatında önemli rol oynadığınızı son seçimler göstermiştir" ifadesini kullandı. Lavrov, HDP'nin Suriye'deki değerlendirmelerini dikkate alacaklarını söyleyerek, "IŞİD’le savaşan güçlerle aktif işbirliğine hazırız" dedi. Kritik görüşmenin basına açık bölümünde Demirtaş, Rus uçağın düşürülmesinin yanlış olduğunu, bundan üzüntü duyduklarını ve halklara zarar vermeden diplomatik çerçevede sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirtaş ise Rus uçağının düşürülmesine üzüldüklerini ancak diplomatik kanalları kapatmamak gerektiğini ifade etti. HDP lideri, "Bu krizin iki halka yansımaması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre de, Lavrov, "Irak ve Suriye Kürtlerinin, IŞİD'den ve elinde silah olan diğer radikal gruplardan gelen tehdide karadan karşı koyanlar arasında olduklarının farkındayız. Onlar Irak ve Suriye orduları ile birlikte hareket ediyorlar, kendi evleri ve kendi topraklarında yaşama hakları için savaşıyorlar" dedi.

Lavrov, "Suriye'de Suriye hükümetinin talebiyle terör karşıtı bir operasyona katılmakta olan Rusya, bu tehdide karşı karadan mücadele edenlerle aktif bir işbirliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Terörle kararlı bir mücadele arayışında olanların hepsinin imkânlarını bir araya getirmek başlıca öneme sahiptir" diye ekledi.

"Suriye konusundaki görüşlerinize önem veriyoruz"

Lavrov ayrıca Moskova yönetiminin HDP'nin Suriye konusundaki değerlendirmelerini de dikkate alacaklarını kaydetti. Lavrov, Suriye konusunda Demirtaş'a "Değerlendirmelerinizi dikkate almaya hazırız ve buna ilgi gösteriyoruz" dedi. Lavrov, Demirtaş ile Suriye konusunu görüşmeyi planladıklarını aktardı.

Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin şu an çok iyi noktada olmadığını ama bu durumun Türk halkı için geçerli olmadığını belirtti. Lavrov, Demirtaş'a "Şu an siz de Rusya-Türkiye ilişkilerinin en iyi olmadığı bir dönemde Moskova'dasınız" dedi. Lavrov, "Türk hükümetine karşı tutumumuz, hiçbir şekilde Türk halkına karşı genişlemeyecek" diye konuştu.

Demirtaş: Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına karşıyız

Selahattin Demirtaş ise görüşme sırasında "Türkiye-Rusya arasında çok kritik günlerin yaşandığı bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Ortadoğu genelinde de çok tarihi günler, tarihi sorunlar ve çözüm arayışlarının yaşandığı bir dönem" dedi.

Partisi hakkında bilgi veren Demirtaş, şunları söyledi: "Biz ülkemizde çoğulcu demokrasiyi; bütün kültürlerin, inançların ve kimliklerin bir arada yaşayabileceği özgür bir toplumu birlikte var etmek için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Hem ülkemizin içinde toplumsal barış hem de komşularımızla ve bölgede barış içinde yaşamayı büyük bir ilkesel duruşla savunuyoruz. Bu çerçevede Türkiye-Rusya tarihi ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bu ilişkinin bu dönemde bir zorluk yaşıyor olmasından da üzüntü duyuyoruz. Doğrusu Türkiye'deki bir muhalefet partisi olarak dış politika anlayışımızda gerilime dayalı veya gerilim üzerinden politika üretmeye dayalı bir çizgiyi benimsemediğimizi hep belirttik."

Rus uçağının düşürülmesinin doğru olmadığını söyleyen Demirtaş, "Devletler arasında sorun yaşanabilir, kriz çıkabilir ama her zaman diplomatik kanalların açık olması ve sorunların diyalogla çözülmesi yolunu benimsedik. Şu saatten itibaren de Türkiye-Rusya arasındaki bu krizin iki topluma da zarar vermeyecek şekilde ele alınması ve krizin halklara zarar vermeyecek bir boyutta çözüme doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan yurttaşların mevcut krizde bir sorumluluğu yok" vurgusu yaptı.

"Uçağın düşürülmesi hataydı"

Kritik görüşmenin basına açık bölümünde Demirtaş, Rus uçağın düşürülmesinin yanlış olduğunu, bundan üzüntü duyduklarını ve halklara zarar vermeden diplomatik çerçevede sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.