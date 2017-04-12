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Dünya
Deutsche Welle

Lavrov'dan ABD'ye Suriye uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri değerlendiriyor. Rusya'nın ABD'yi Suriye'deki olası saldırılar konusunda uyardığı bildirildi.

12 Nisan 2017 16:23

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret etti. Tillerson ilk olarak bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde, Suriye'deki gelişmelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Tillerson, Moskova'da görüşme öncesi yaptığı açıklamada "açık ve samimi" bir görüşme gerçekleşmesini umut ettiğini kaydetti. Tillerson, "iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini umduğunu" da dile getirdi.

Rus Bakan Lavrov ise görüşme süresince "ABD yönetiminin gerçek niyetini anlamaya çalışacağını" ifade etti. Rus Interfax haber ajansı, Lavrov'un görüşmede ABD'yi Suriye'de olası yeni saldırılar düzenlemesine karşı uyardığını bildirdi. Lavrov'un, "Bu yöndeki riskleri ve böylesi eylemlerin gelecekte tekrarlanmasına izin verilmemesinin kendileri için önemli bir temel teşkil ettiğini" kaydettiği belirtildi.

ABD, İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen ve 80 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğu gerekçesiyle Şayrat hava üssünü vurmuştu. Suriye'de Esad yönetiminin müttefiki olan Rusya ise ABD'yi sert sözlerle eleştirerek, Esad yönetiminin kimyasal gaz kullandığı iddiasını reddetmişti.

İki bakanın akşam saatlerine doğru ortak bir basın toplantısı vermesi planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılanması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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