Lavrov ve Tillerson, yaptırım gerginliğinin ardından ilk kez buluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova ve Washington’ın aldığı karşılıklı yeni yaptırımların ardından Filipinler’in başkenti Manila’da ilk kez bir araya geldi.

Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen iki bakanın Rusya-ABD arasındaki işbirliği ile ilgili konuları, ayrıca Suriye’deki durumun da dahil olduğu uluslararası konuları ele alması bekleniyor.

ABD’li gazetecinin sorusu yanıtsız kaldı

Bu arada bir araya gelen Lavrov ve Tillerson, ilk selamlaşmalardan sonra yakın zamanlardaki iş programlarını paylaştı. İkili görüşme başlamadan önce basın mensupları salonu terk etmeye başlamışken ABD’li bir gazeteci, Washington’un Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlarına yönelik bir soru yöneltti. Lavrov ve Tillerson, soruyu yanıtsız bıraktı.