Lavrov ve Cubeyr, Ortadoğu'daki durumu konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve el Cubeyr, Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerini konuştukları bölümde karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkileri daha ileriye taşımaya yönelik güncel konuları değerlendirdi.

Taraflar, ikili ilişkilerin teşvik edilmesinin gerek bölgesel gerekse de uluslararası ölçekte barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sunacağını vurguladı.

Lavrov ve el Cubeyr, Ortadoğu'daki krizlere çözüm yolu bulunması amacıyla diyalogu sürdürme kararı aldı.