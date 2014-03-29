Lavrov: Ukrayna'ya asker gönderme niyetimiz yok

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Kırım konusundaki telefon görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya asker gönderme niyetleri olmadığını söyledi.



ABD'nin desteklediği plan Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına son vermesini ve Kırım'daki Rus askerlerinin üslerine geri çekilmesini öngörüyor.



Bu arada Ukraynalı boksör ve muhalefet lideri Vitali Kliçko cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı. Kliçko Mayıs'ta yapılacak seçimde milyarder işadamı Petro Poroşenko'ya destek vereceğini duyurdu. Eski Başbakan Yulia Timoşenko da seçime gireceğini duyurmuştu. Kliçko "Tek kazanma şansımız demokratik güçlerden tek bir adaya destek vermektir" dedi.



Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet televizyonu Rossiya 1'e yaptığı açıklamada "Kesinlikle Ukrayna'nın sınırlarını aşmak gibi bir niyetimiz, bunda bir çıkarımız da yok" diye konuştu. Lavrov ayrıca ülkesinin Ukrayna'daki Rus nüfusun haklarının korunması için tüm siyasi , diplomatik ve yasal araçları kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.



Lavrov'un bu açıklamalarının yayımlanmasından sonra Rus Dışişleri Bakanı'nın mevkidaşı John Kerry'yle bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Rus yetkililer görüşmenin Kerry'nin talebiyle yapıldığını söyledi.



Daha önce de Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama arasında Kırım'daki krizin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapıldı.

Obama ve Putin görüştü

ABD'li yetkililere göre görüşme Putin'in aramasıyla gerçekleşti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada " Başkan Obama, Putin'e ABD'nin gerginliğin düşürülmesi amacıyla diplomatik yöntemleri desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Obama bunun ancak Rusya'nın askerlerini çekmesi ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal edecek adımlardan kaçınmasıyla mümkün olabileceğini açıkça söyledi" denildi.



İki liderin dışişleri bakanlarının gelecekte atılacak adımları görüşmeleri konusunda da uzlaştığı vurgulandı.



Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin katkısıyla hazırlanan Amerikan önerisi, Rus kökenlilerin haklarının korunması için Kırım'a uluslararası gözlemcilerin gönderilmesini ve Rus askerlerinin üslerine dönmesini öngörüyor.



Kremlin, görüşmede Putin'in Obama'nın dikkatini Kieve ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki "aşırılık yanlılarının devam eden saldırılarına" çektiğini söyledi.



Ayrıca Putin'in Rusya'nın asker bulundurduğu Moldova'nın ayrılıkçı Trans-Dinyester bölgesindeki "ablukadan" duyduğu kaygıyı aktardığı vurgulandı.



Trans-Dinyester'deki Rusya yanlısı siyasetçiler Rusya'ya katılma talebinde bulunmuştu.



NATO Rusya'nın Trans-Dinyester'deki güçlerini bölgeyi işgal etmek için kullanmasından kaygı duyuyor.



Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Putin'in kendisine Ukrayna'da askeri hamle yapmama güvencesi verdiğini söyledi.



Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırında NATO tarafından "büyük bir askeri yığınak" diye tanımladığı manevraları Putin'in Ukrayna'da Kırım'dan öte adımlar atacağı kaygısını uyandırmıştı.



ABD ve müttefikleri Kırım'ın ilhakına tepki olarak Putin'in yakın çevresine ambargo koymuş ve Rus ekonomisini hedef alan önlemler alma tehdidinde bulunmuştu.