Lavrov: Ukrayna tarafında Kırım ve Donbas konusunda daha çok anlayış gördük

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna heyetinden Kırım ve Donbas konularında "daha fazla anlayış" görmeye başladıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Ukrayna’yla savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının “Kırım ve Donbas konusunda çok daha anlayışlı olmaya başladığını” söyledi.

Öte yandan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa, Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyeceklerini belirterek ''Bu bir siyasi intihar olur. Mümkün değil.'' demişti.

TIKLAYIN - Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyecek

Lavrov, Hindistan’da yaptığı açıklamada Ukrayna’nın tekliflerine yanıt hazırladıklarını da söyledi.