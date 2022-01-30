Lavrov: Ukrayna, NATO üyesi olmaya hazır değil

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaya hazır olmadığını, “ittifaka yararlı hiçbir şey katmayacağını” söyledi.

Tass’ın aktardığı habere göre, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gerilimi üzerine konuştu.

Lavrov, NATO’yla ilgili “Savunmaları beklenen hat her seferinde daha doğuya doğru gidiyor. Şimdi, Ukrayna’ya kadar yaklaştı. Ukrayna’yı da buraya çekmek istiyorlar. Ancak herkes için açık ki, Ukrayna hazır değil, NATO’nun güvenliğini sağlamak için herhangi bir katkı sağlamayacak.” dedi.

Ukrayna’nın üyeliğinin Rusya-NATO ilişkilerini ciddi bir şekilde etkileyeceğini söyleyen Lavrov “Bu durum, Rusya Federasyonu’yla ilişkinin altını oyacak ve aynı zamanda ABD Başkanları ve ittifaktaki diğer üye devletlerin yükümlülüklerinin büyük bir ihlali olacak” dedi.

Lavrov şöyle devam etti: “Bırakalım ‘savunma’ diyerek kendilerini avutsunlar. Bizim için durumu kolaylaştırmıyor. Savunma hattı şimdiden bize yaklaştı.”

Lavrov, Rusya’nın NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na(OSCE), temel güvenlik taahhütlerine uyma niyetleri olup olmadığını açıklamaları için resmi bir talep gönderileceğini söyledi.