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LAVROV TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A)

19 Ocak 2011 19:51

-LAVROV TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla saat 16.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Lavrov'u, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.  Bu arada, konsolosluk yetkililerinin isteği üzerine, Lavrov'u bekleyen basın mensupları VIP Salonu'nun dışına çıkartıldı. -ORTAK STRATEJİK PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI- Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010'da kurulan ve ilk toplantısı yapılan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) bünyesinde yer alan Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Lavrov, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.  Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinde son dönemde kaydedilen ilerlemeler ve yeni işbirliği olanakları ele alınarak, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

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