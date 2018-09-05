Lavrov: Türkiye ve İran'la Suriye'de nihai amaçlarımız tamamen örtüşmüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ankara ile Tahran’la Suriye’deki nihai amaçlarının tamamen birbiriyle örtüşmediğini, ancak üç ülkenin ateşkesin garantörü olarak savaşın bitmesini istediğini söyledi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Lavrov “Astana formatındaki partnerlerimiz olan İran ve Türkiye ile Suriye’deki nihai amaçlarımız tamamen birbiriyle örtüşmüyor” dedi.

Lavrov, farklılıklara rağmen Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki savaşın bitmesini, Suriyelilerin dışarıdan müdahaleler olmadan, devlet yapılarına yönelik bazı tarifler empoze edilmeden kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesini istediğini ifade etti.