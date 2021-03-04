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Dünya

Lavrov: Türkiye örneğinde NATO'nun demokrasiye yaklaşımı çok açık görülüyor

04 Mart 2021 20:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye örneğinde, NATO içerisinde demokrasi ile ilgili meseleler konusundaki gerçek tutumun ne olduğunu çok net görmek mümkün" dedi.

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