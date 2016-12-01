Lavrov: Türkiye ile işbirliği anlaşmalara dayalı

Rus - Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nın beşinci toplantısı için Alanya'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili Türkiye Rusya ilişkilerindeki normalleşme süreci ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İkilinin basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkani Erdoğan'ın "Suriye'ye Esad'ı devirmek için girdik" açıklaması da gündeme geldi. Açıklamaya yönelik değerlendirme istenilen soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı operasyonunun amacı nettir. DAEŞ ve benzer terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. PKK, PYD ve PKK ile de mücadele ediyoruz. Ama siyasi bir çözüm olmazsa, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz ve yarın başka terör örgütleri ortaya çıkar" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, bu nedenle siyasi çözüm ve ateşkes sağlanmasını istediklerini belirterek Suriye Devlet Başkanı Esad konusundaki görüşlerinin de belli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu "600 bin insanın ölümünden sorumlu Esad hakkında Rusya'dan farklı düşünebiliriz" dedi. Ancak ateşkes ve siyasi çözüm konusunda Rusya ile hemfikir olunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Toprak bütünlüğüne önem veriyoruz, topraklarda gözümüz yok" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın Esad açıklamasına Lavrov’dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Putin ve Erdoğan'ın son birkaç gün içinde üç defa telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek "Şahsi görüşmelerinde konuşulanlar çerçevesinde işbirliğimiz devam ediyor. Erdoğan'ın beyanlarıyla ilgili; biz Moskova olarak sadece ve sadece anlaşmalarımız çerçevesinde işbirliğine devam edeceğiz. Suriye de buna dahil. Suriye'ye barış getirme amacıyla işbirliğine devam edeceğiz. Rusya ve Türkiye'nin işbirliği, barışın gelmesine ivme kazandıracaktır. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi şu anda bir duraklama var. Uluslararası kuruluşların, grupların bu konuyu hızlandırmaları lazım" şeklinde konuştu.

"El Bab'daki saldırıyla ilgimiz yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerinde, Rusya'nın El Bab'da Türk askerlerine yönelik saldırıyla bir bağlantıları olmadığını kaydetti.

İkili basın toplantısında Türkiye - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin hızlandırılması ve diğer ülkelerdeki gelişmelere dair de görüştüklerini belirtti. Lavrov, bir sonraki aşama olarak yaptırımların tamemen kaldırılması olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede, Kafkaslar'daki konuların da ele alındığını, AGİT ve BM ile çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Lavrov ayrıca "Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine stratejik yatırım statüsü verileceğini teyit etti" şeklinde konuştu. Rus Dışişleri Bakanı, halk diplomasisinin de geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek iki halk arasında ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kremlin'den açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'ye Esad'ı devirmek için girildiğini" açıklamasını Kremlin, "sürpriz" olarak değerlendirmiş ve Ankara'dan açıklama beklendiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esad'ın geleceği ile ilgili yaşanan gerginliğin ardından çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirilmişti.

Bu görüşmenin ardından bir açıklama daha yapan Kremlin sözcüsü Yuri Uşakov, Erdoğan'ın Esad ile ilgili yaptığı değerlendirmeye açıklık getirdiğini söyledi. Uşakov, Erdoğan’ın ne söylediğiyle ilgili ise detaylı bilgi vermedi.

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DW/GA/HS