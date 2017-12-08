Lavrov, Tillerson’a ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını sordu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Aralık (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan Washington’un büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının açıklaması istedi.

Lavrov Viyana’da Tillerson ile görüşmesi sonrasında, “Amerikalıların bu adımın sonuçlarını nasıl gördüklerini anlatmasını rica ettim” dedi.

Bakan Lavrov, Müslüman ülkelerin, Arap Devletleri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu kararın Orta Doğu’daki barış sürecini bozabileceği yönünde dile getirdikleri endişeye dikkat çekerek, “Amerika’nın adımını daha iyi anlayabilmek ve bizim uluslararası aracı rolünde nasıl ilerleyebileceğimize karar vermek için uzmanların düzeyinde temaslara devam edilmesi konusunda anlaştık” dedi.