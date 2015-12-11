Lavrov: Teröristleri besleyerek IŞİD'in suç ortağı rolünü oynayanlara göz yumulmamalı

Türiye-Suriye sınırının "derhal" kapatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Uluslararası toplum, birilerinin teröristleri besleyerek IŞİD'in suç ortağı rolünü oynamasına göz yummamalı" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Roma'daki Akdeniz Diyaloğu Konferansı'nda konuşan Sergey Lavrov, uluslararası toplumun Suriye-Türkiye sınırının derhal kapatılmasına giderek daha fazla ikna olduğunu belirterek, ''Uluslararası toplum, birilerinin teröristleri besleyerek IŞİD'in suç ortağı rolünü oynamasına göz yummamalı'' ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, ''Terörle mücadelenin başarılı olabilmesi için ikili oyunlara, aşırılık yanlılarına destek verilmesine ve 24 Kasım'da terörle mücadele görevini gerçekleştirilen Rus bombardıman uçağının düşürüldüğü gün olduğu gibi teröristlerin korunmasına son verilmeli" diye konuştu.

"IŞİD karşıtı koalisyon

'potansiyel bir etkili partner'"

Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında da, IŞİD'in Kuzey Kafkasya'yla ilgili planları olduğunu söyledi ve ''Bu tehdit yok edilmeli'' dedi.

Diğer taraftan ülkesi ve İtalya'nın IŞİD'le mücadele konusunda çabalarını genişletmek istediğini belirten Lavrov, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonu da 'potansiyel bir etkili partner' olarak gördüklerini söyledi.

Lavrov, bu koalisyona katılmayı düşünüp düşünmediklerine dair soru karşısında da, ''Koalisyonun gerçekten etkili olabilmesi için uluslararası hukuka yani BM Güvenlik Konseyi'nin kararına dayanması gerekir. Bununla birlikte bu koalisyonu kurmaya karar verildiğinde Irak'ın izninin alınmasına rağmen Şam'dan neden onay alınmadığını anlamıyorum'' ifadelerini kullandı. Lavrov, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplar konusunda istihbarat paylaşmaya hayır demeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Hırsları ve jeopolitik nedenleri bir kenara bırakıp IŞİD'i yok etmek için birleşmeliyiz''

Koalisyon ülkelerinin 'IŞİD'in yenilebilmesi için (Suriye Devlet Başkanı) Esad'ın gitmesi gerek' şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Lavrov, ''IŞİD'le mücadelenin Esad'ın görevi bırakmasına bağlanması koalisyondaki partnerlerimizin amaçlarını anlaşılmaz hale getiriyor. Tüm hırsları ve jeopolitik nedenleri bir kenara bırakıp ana hedef için, yani IŞİD'i yok etmek için birleşmeliyiz'' ifadelerini kullanmalı.

Lavrov Roma'daki basın toplantısında, Rusya'nın Libya'da da IŞİD'e hava saldırıları düzenlemeyi planlayıp planlamadığına dair soru karşısında da, ''Böyle bir planımız yok. Zira Libya hükümetinden böyle bir talep almadık. Nitekim Libya'da bu talepte bulunabilecek bir hükümet de yok'' yanıtını verdi.

''Teröristlerin, bazı siyasal amaçlar için kullanılabileceğini, sözgelimi Şam rejimini değiştirmek için kullanılabileceğini ve sonra da (teröristlerin) satranç tahtasından kaldırabileceğini düşünenler hata ediyor'' ifadelerini de kullanan Lavrov, ''Elbette teröristler finansal, askeri ve diğer türde yardımlar alıyorlar ancak gerekli gördüklerinde sponsorlarına her an sırtlarını çevirebilirler. Bunu Afganistan'da El Kaide üzerinden görmüştük, şimdi de görüyoruz'' diye konuştu.

Lavrov, aynı anda hem teröristleri hem de Suriye hükümetini zayıflatma çabalarını 'şüpheli bir strateji' olarak gördüklerini de ifade etti.