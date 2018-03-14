T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lavrov: S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız

Moskova'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'nın sipariş ettiği S-400 füzelerinin teslimatına hız vereceklerini açıkladı.

14 Mart 2018 17:26

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füzelerinin teslimatını hızlandıracaklarını açıkladı. Lavrov, Moskova'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Ankara ve Moskova arasında daha önce satış anlaşmasına varılan S-400 füze savunma sistemi için "Ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi" dedi. Lavrov da buna karşılık "Teslimatın süresini hızlandıracağız" dedi.

Rusya ve Türkiye geçen Aralık'ta S-400 füzelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi konusunda uzlaştıklarını duyurmuştu. Türkiye S-400 sistemi için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini satın alma planı NATO müttefiki ABD ile ilişkilerde gerilime neden olmuştu. ABD'li yetkililer konuyla ilgili endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirterek Türkiye'nin savunmasında NATO içinde uyumlu sistemlerin en iyi seçenek olduğu görüşünü savunmuştu.

19 Mart'taki görüşme ertelenebilir

Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı kapsamında bir araya gelen dışişleri bakanlarının gündeminde Suriye konusu da vardı. Lavrov, "Türk mevkidaşım, Ankara ve Washington'ın Suriye konusundaki temasları konusunda beni bilgilendirdi" diye konuştu.

Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanlığında yaşanan görev değişimi nedeniyle Türkiye ve ABD arasında 19 Mart'ta yapılması planlanan Menbiç görüşmesinin ertelenebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz" dedi.

Çavuşoğlu, Salı günü Ankara ve Washington'un YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun bu doğrultuda 19 Mart'ta Washington'a gitmesi bekleniyordu.

DW,rtr/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Moskova TürkRusya Dışişleri Bakanı Lavrov AnkaraS-400Dışişleri Bakan Sergey Lavrov TürkiyeMoskovaTürkiye Dışişleri Bakanı MevlütAnkaraTürkiyeAralık S-400RusyaRus S-400NATOABDTürkMartStratejik Planlama Grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24