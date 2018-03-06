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Dünya

Lavrov: “Rusya, yurt dışında yaşayan Rusların haklarını korumaya devam edecek”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşlarının haklarını korumak üzere gerekenleri yapmaya devam edeceğini bildirdi

06 Mart 2018 13:50

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı\'nın, yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşlarının haklarını korumak üzere gerekenleri yapmaya devam edeceğini bildirdi.
”Rusya İle Birlikte Uluslararası Forumu\"nda Bakan Lavrov’un mektubunu okuyan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ”Bugünkü görüşmenin gündeminde Rus dünyasının faaliyetlerinin boyutlarındaki aktüel sorunlar, Rusya vatandaşlarının 2018 Devlet Başkanlık Seçimleri dahil olmak üzere ülkemizin sosyal ve siyasi yaşamına katılmaları sorunu yer aldı” dedi ve ekledi:
\"Yurtdışında yaşayan Rusların Rusçaya duyulan ilginin arttırılmasına, İkinci Dünya Savaşı gibi tarihi olayların sahteleştirilmesinin önlenmesine sağladığı katkının kıymetini biliyoruz, bu faaliyetlerde gençlerin aktif rol oynamasından memnunuz. Yurtdışında yaşayan Rusların yasal haklarının ve çıkarlarının korunması için gerekenleri yapacağız.\"

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