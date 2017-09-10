Lavrov: Rusya, Suudi Arabistan'la ortak enerji projelerine ilgi duyuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, Moskova'nın Riyad'la yapılacak ortak enerji projelerine ilgi duyduğunu kaydetti.

Lavrov, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi mevkidaşı Adil el Cubeyr ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Suudi Arabistan'la ortak enerji projelerine ilgi duyduğunu belirtti.

Lavrov, "Rus ekonomi çevreleri Riyad ile enerji, sanayi, tarım, altyapı ve diğer perspektif alanları kapsayan, hem Rusya'da, hem de Suudi Arabistan'da ortak projelere katılmak istiyor ve biz bunu Suudi meslektaşlarımıza teyit ettik" ifadelerini kullandı.

“Moskova ve Riyad Suriye’de oluşturulan güvenlik bölgelerini önemli bir adım olarak kabul ediyor”

Görüşmede özellikle Suriye konusunun ele alındığını söyleyen Lavrov, "Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasının, ateşkesin güçlendirilmesine, sivil halkın insani sorunlarının etkili bir şekilde çözülmesine katkı sağlayan ve BMGK'nın 2254 no.lu kararının temelinde siyasi sürecin devreye alınması için uygun koşulları oluşturan önemli bir adım olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın Suudi yetkililerinin muhalefetin çeşitli gruplarını Cenevre'de Suriye hükümeti ile yapılacak görüşmeler için tek bir grupta birleştirilmesi ile ilgili gösterdiği gayreti aktif bir şekilde desteklediğini de vurguladı.

“İş çevreleri için vize işlemlerinin kolaylaştırılması görüşülecek”

Görüşmede iş çevreleri için vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunun da ele alındığını belirten Lavrov, "Kültürel ve insani paylaşımları da hareketlendirmeyi kararlaştırdık, insani temaslar ekonomi dahil tüm alanlardaki işbirliğinin gelişimine katkıda bulunuyor. Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak projeleri hayata geçiren iş çevreleri için vize işlemlerini nasıl daha konforlu hale getirebileceğimizi incelemeye anlaştık" ifadelerini kullandı.

“Suriye’de güvenli bölgeleri oluşturan ülkeler, onları sonsuza kadar koruma niyetinde değil”

Suriye'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerinin geçici bir tedbir olduğunu söyleyen Lavrov, bölgeleri kuran ülkelerin onları sonsuza kadar koruma niyetinde olmadıklarını vurguladı.

Lavrov, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin 6 ay boyunca işlevlerini sürdüreceklerine dair anlaşma olduğuna dikkat çekti.

“Rusya Suriyeli muhaliflerin birleşeceğinden emin”

Lavrov, Rusya'nın Suriyeli muhaliflerin mutlaka birleşeceğinden emin olduğunu ve Suudi Arabistan'ın muhalifleri birleştirme çabalarını aktif bir şekilde desteklediğini belirtti ve "Muhalifler birleştikten sonra, ki bunun mutlaka olacağını düşünüyorum, oluşacak olan birleşik heyetin katılımcılarına Cenevre süreci çerçevesinde hareket etmeyi sağlayacak yapıcı bir pozisyon geliştirmelerini önereceğiz" dedi.

“Çatışmasızlık bölgesi Astana’da şekillenebilir”

Lavrov, İdlib'deki dördüncü çatışmasızlık bölgesi ile ilgili anlaşmanın 14-15 Eylül'de Astana'da yapılacak görüşmelerde şekillenmesini umduğunu belirtti.

Lavrov, "Astana'da bir sonraki görüşme önümüzdeki hafta yapılacak ve İdlib'de dördüncü gerilimi azaltma bölgesinin parametreleri ile ilgili tüm anlaşmaların orada şekilleneceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kral Selman ile de görüştü

Dışişleri Bakanı, Cidde ziyareti kapsamında ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından da kabul edildi.