Lavrov: Rusya, NATO'nun her türlü provokasyonuna hazır olmaya alıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO tarafından gerçekleştirilen tüm provokasyonuna karşı hazır olmaya alıştığını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında NATO'yla son dönemde yaşanan süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Rusya'nın uzun yıllardır NATO'yla ilişkilerde her türlü provokasyonlara hazır olmaya alıştığını belirten Lavrov, her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.

NATO'un Karadeniz'deki tatbikatlarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı çevreleme politikasını genişletme arzusuna dayandığını söyleyen Lavrov, "NATO tatbikatlarının, ABD ve müttefiklerinin, 90'larda dile getirilen ve Rusya-NATO Kuruluş Senedi'nde vücut bulan tüm hususlara rağmen Rusya'yı çevreleme politikasını geliştirme arzusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kuruluş Senedi, NATO'nun askeri altyapısını doğuya, yeni üyelerin topraklarına taşımama taahhüdünü içeren ana bölümü açısından tamamen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'da donanma üsleri kurmak istediğini ve bunun Kuruluş Senedi'nin doğrudan ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu, sadece ABD'li ve bazı Avrupalı liderler tarafından Sovyet liderliğiyle yapılan görüşmelerde birçok kez dile getirilen 'şeref sözlerinin' doğrudan ihlali değil, aynı zamanda herkesin Rusya ve NATO'nun barışçıl şekilde birlikte yaşama ve ortaklık kurma modelinin örneği olmasıyla övdüğü bu belgenin doğrudan ihlalidir" dedi.

"CIA Direktörü Burns, Minsk anlaşmalarını destekliyor"

Lavrov, ayrıca Moskova'yı ziyaret eden CIA Direktörü Robert Burns'un ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland gibi Minsk Anlaşmaları'nı desteklediğini kaydetti.

Rus bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da 16 Haziran'da Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları zirvede Minsk Anlaşmaları'na uyulması gerektiğini söylediğini anımsattı.

ABD'nin Ukrayna yönetimine Washington'un görüşüne saygı gösterme ve Minsk Anlaşmaları'nı uygulama çağrısı yapması gerektiğini kaydeden Lavrov, bunun Ukrayna krizinin çözümünü önemli ölçüde hızlandıracağının altını çizdi.