Lavrov: Rusya Esed'e 'git' demeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Moskova'nın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e görevi bırakmasını söylemesinin "asla" mümkün olmadığını belirtti.

BBC ile yaptığı mülakatta Lavrov, Rusya'nın, "rejim değişikliği tertibi"ne katılmadığını ifade etti. Muhalif gruplardan Suriye Ulusal Koalisyonu, baştan beri, müzakerelere başlamak için Esed'in görevi bırakması koşulunu öne sürüyor.

Lavrov önümüzdeki hafta Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşecek. Rusya ve İngiltere, görüşme gündeminde Suriye krizinin yer alacağını ifade ediyor. Rusya, Suriye hükümetinin geleneksel müttefiki ve bu ülkenin en büyük silah sağlayıcısı olarak biliniyor.

Suriye'deki krizde görüşmeler yoluyla anlaşmaya varılmasını iki taraf da en iyi çözüm olarak görmekle birlikte Lavrov, Rusya'nın Esed'den görevi bırakmasını isteyip istemeyeceği sorusuna "Kesinlikle hayır. Rejim değişikliği tertibine dahil olmadığımızı biliyorsunuz. İç sorunlara müdahaleye karşıyız" diye cevap verdi.

Lavrov "Suriye'yi kimin yöneteceğini belirlemek bize düşmez. Buna Suriyeliler karar verir" dedi.

İngiltere ile Rusya arasında Suriye sorununa ilişkin ortak bir düşüncenin olup olmadığı sorusuna ise Lavrov şöyle yanıt verdi:

"Nihai hedef açısından birbirimizden çok da uzak olduğumuzu düşünmüyorum. İki taraf da Suriye'de birlik ve demokrasi istiyor. Ülkelerinin nasıl yönetileceğine Suriye halkının özgür biçimde karar vermesini istiyor... Kriz başladığından beri Rusya'nın tutumu bu olmuştur."

Suriye Ulusal Konseyi'nin tutumunda son dönemlerde yansıttığı "yapıcı unsurlar"ı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Lavrov, "Koalisyon lideri diyaloğa ilgisini ifade etti. Hükümet de, aktif çatışma halinde olanlarla bile diyaloğa hazır olduğunu tekrarladı. Her iki tarafta bu eğilimi teşvik etmeliyiz" dedi.

Bu gelişmeleri ayrıntılı olarak İngiltere Dışişleri Bakanı ile konuşacağını belirten Lavrov, "Aynı tavırları göstermez, taraflara askeri çözüm istemediğimizi, Suriye'de daha fazla ölüm istemediğimizi, içtenlikli bir şekilde görüşmelere başlamalarını istediğimizi ifade etmezsek... bu kriz devam edecek ve daha çok kan akacak" dedi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Suriye'de çatışmaların başladığı iki yıldan bu yana 70 bin kişi öldü, bir milyon Suriyeli mülteci oldu ve 2,5 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise Perşembe günü yaptığı açıklamada çatışmalar nedeniyle Suriye'de sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi.