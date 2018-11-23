Lavrov: Rusya, ABD'nin güvenlik alanındaki eylemlerinden endişeli 

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin mevcut uluslararası silahların kısıtlanması rejimini kaldırma çabasının Moskova’da endişe uyandırdığını belirtti.

Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD’nin nükleer potansiyel sahipleri olarak küresel güvenliğin desteklenmesinde büyük sorumluluğa sahip olduklarını belirtti ve ABD\'nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşmasın\'ndan çekilmek istediğini açıkladığını hatırlatarak, devam etti:

“Amerika yönetiminin uluslararası silah kısıtlama rejimini değiştirme hatta ortadan kaldırma eğilimi bizde anlamsızlık ve endişe uyandırıyor.

“Karşılıklı yok etme konsepti temelinde barışın sağlanma felsefesine dönüş 21. yüzyıl gerçeklerine uymuyor. ABD ve Rusya’nın güvenliği biz birbirimize nükleer penceren bakmaya başladığımızda artmıyor.”

Bakan, terörle mücadeleden bölgesel krizlerin çözümüne kadar Rusya ve ABD’nin ortak çalışmasını gerektiren tehditlerin azalmadığını, aksine arttığını da ekledi.