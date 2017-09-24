T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lavrov: Pyongyang’ın nükleer silahı olduğu için ABD, Kuzey Kore'yi vurmaz

"Kuzey Kore’yi savunmuyorum, sadece bu analizin herkes tarafından kabul edildiğini söylüyorum"

24 Eylül 2017 20:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Pyongyang’ın elinde yanıt için kullanılacak nükleer silah bulunduğundan emin olduğu için Kuzey Kore’ye saldırmayacağını belirtti.

Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonunda yayınlanan İtogi Nedeli programına verdiği mülakatta, “Amerikalılar Kuzey Kore’yi vurmaz, zira ellerinde nükleer bombaların bulunduğunu kesin olarak biliyorlar. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, bu konuya dönerken birçok kez ABD’nin veya başka herhangi bir ülkenin elinde, (Kuzey Kore’deki) tüm tesisler konusunda yüzde 100 bilgi olduğunu tasavvuf etmenin dahi mümkün olmadığını söylemişti” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Şu anda Kuzey Kore’yi savunmuyorum, sadece bu analizin herkes tarafından kabul edildiğini söylüyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

RusyaDışişleri BakanıSergey LavrovABDKuzey Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24