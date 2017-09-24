Lavrov: Pyongyang’ın nükleer silahı olduğu için ABD, Kuzey Kore'yi vurmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Pyongyang’ın elinde yanıt için kullanılacak nükleer silah bulunduğundan emin olduğu için Kuzey Kore’ye saldırmayacağını belirtti.

Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonunda yayınlanan İtogi Nedeli programına verdiği mülakatta, “Amerikalılar Kuzey Kore’yi vurmaz, zira ellerinde nükleer bombaların bulunduğunu kesin olarak biliyorlar. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, bu konuya dönerken birçok kez ABD’nin veya başka herhangi bir ülkenin elinde, (Kuzey Kore’deki) tüm tesisler konusunda yüzde 100 bilgi olduğunu tasavvuf etmenin dahi mümkün olmadığını söylemişti” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Şu anda Kuzey Kore’yi savunmuyorum, sadece bu analizin herkes tarafından kabul edildiğini söylüyorum” diye konuştu.