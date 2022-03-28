Lavrov: Putin ve Zelenski temel meselelerde anlaşmaya yaklaşıldığında görüşmeli

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşa ilişkin Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında bir görüşmenin, temel meselelerde anlaşmaya yaklaşıldığında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta bir ay geçerken Rusya ve Ukrayna tarafları müzakereleri sürdürmek için İstanbul’da toplanacak.

Lavrov, “Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak” dedi.

Putin ve Zelenski’nin görüşmesine de değinen Lavrov, iki liderin görüşmesinin taraflar arasında temel meselelerde anlaşmaya yaklaşılmasıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, savaşın şu anki durumunda bir görüşme için şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna’daki kriz bunca yıldır o kadar olgunlaştı ki bir sürü sorun birikti. Bu nedenle Putin ve Zelenski'nin öylece buluşup ‘Sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum’ diye fikir alışverişi yapması sadece ters teper"

Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün savaşı sonlandırma hedefiyle İstanbul'da bir araya gelecek. Kiev, görüşmelerin Türkiye'de üç gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Ukrayna ve Rusya , daha önce de 10 Mart'ta Antalya'da masaya oturmuştu. O görüşmede dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba, Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, muhalif Rus gazetecilere verdiği söyleşide müzakerelerde ülkenin tarafsızlığını konuşmaya hazır olduklarını söyledi.