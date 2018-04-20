Lavrov: Putin ve Trump, iki ülke arasında silahlı çatışmaya asla izin vermez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

ABD’nin koalisyonla birlikte Suriye’ye düzenlediği bombardımanın ardından Rusya-ABD arasında savaş çıkması senaryoları tartışılırken, Lavrov “Silahlı çatışma riskinden söz edecek olursak, orduların, elbette Devlet Başkanı (Vladimir) Putin veya ABD Başkanı Donald Trump’ın buna izin vermeyeceğini düşünmekte kesinlikle eminim. Putin ve Trump, halkları tarafından seçilmiş ve halklarının huzurundan sorumlu liderler” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Rusya’nın koalisyonu Suriye’de kırmızı çizgileri geçmenin misillemeyi doğuracağı konusunda uyardığını belirtti.

Lavrov “Troyka’nın (ABD, Fransa, İngiltere) planları uygulamaya geçmeden önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, koalisyonun eylemleri nedeniyle Rus askerlerinin zarar görmesi halinde, cevabımızın sert ve açık olacağını belirtmişti" dedi.

"Kırmızı çizgiler geçilmedi"

Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti: "Daha sonra ordu liderleri düzeyinde, generaller düzeyinde, bizim temsilcilerimiz ve koalisyonun komutanları arasında temaslar gerçekleşti. Bu temaslar sırasında onlara kırmızı çizgilerimizin neler olduğu anlatıldı, buna coğrafi anlamda, karadaki kırmızı çizgiler de dahil. Sonuçlar da bu kırmızı çizgilerin geçilmediğini gösteriyor."

Öte yandan Lavrov, Rusya ordusunun yakında Suriye’deki füze savunma sistemlerinin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın fırlattığı füzelere müdahale ettiğine dair kanıt sunacağını ifade etti: "ABD’li meslektaşlarımız tüm füzelerin hedeflere ulaştığını söylüyor, Fransa’nın füzelerinin de hedefleri vurduğu belirtiliyor. Genelkurmay başkanlığımızın olayla ilgili net bir tabloya sahip. Olanları anbean izledik, canlı canlı görüntüledik. Askerlerimiz bununla ilgili istatistikleri sağladı. Bunun için açıklama yapmaya hazırız. Eğer birileri 105 füzenin hedefe ulaştığını söylüyorsa, istatistiklerini göstermeli. Bizim kanıtlarımız, iddialarımız en azından asılsız değil ve yakında ordumuz tarafından sunulacak."