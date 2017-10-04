Lavrov: Putin-Erdoğan zirvesi, Fetih el Şam'la mücadele konusunda sonuç verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vlademir Putin ve Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki zirvesinin ardından Suriye silahlı muhalefetinin İdlib'de Fetih el Şam'a (eski adıyla El Nusra Cephesi) daha aktif karşı koymaya başladığını söyledi.

Krasnodar kentinde düzenlenen bir uluslararası güvenlik toplantısında konuşan Lavrov, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurma anlaşması imzalandıktan sonra militanların yükümlülüklerini ihlal ederek Suriye ordusuna ait toprakları ele geçirmek için Fetih el Şam'ın desteğiyle saldırıya geçtiğini anımsattı.

"Fetih el Şam'a daha aktif şekilde karşı koyuyorlar"

Sputnik'in haberine göre; Moskova'yı endişelendiren bu saldırıların Rus güçlerinin desteğiyle püskürtüldüğünü anımsatan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da geçen hafta yaptığı zirvenin sonuç verdiğini ifade etti.

Lavrov, "Haberlerden takip ettiğime göre İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurma anlaşmasının tarafı olan silahlı gruplar, zirvenin ardından Fetih el Şam'a daha aktif şekilde karşı koymaya başladı" dedi.

"Militanlara ve Suriye ordusuna destek vereceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı, silahlı muhalif gruplara ve Suriye ordusuna Fetih el Şam'a karşı yürütülen mücadelede destek vereceklerinin de altını çizdi.

"Koalisyon, Fetih el Şam'la mücadeleyi ciddiye almıyor"

Öte yandan Lavrov, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Fetih el Şam'la mücadeleyi hala daha ciddiye almadığını ifade etti.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye'de operasyonlara başlamadan önce koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı son derece pasif davrandığını, Fetih el Şam'a ise hiç dokunmadığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Şam yönetiminin talebi üzerine Suriye ordusuna terörle mücadele operasyonlara başladıktan sonraysa, IŞİD'e karşı faaliyetleri ciddi biçimde arttı. Ancak son zamanlarda, hatta Trump yönetimi göreve geldikten sonra koalisyon Fetih el Şam'la ciddi şekilde mücadele ettiğini görmedik" diye konuştu.