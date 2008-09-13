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Dünya

Lavrov: 'O... çocuğu sen kim oluyorsun'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İngiliz meslektaşı David Miliband'a telefonda sinirlenerek küfrettiği öne sürüldü

13 Eylül 2008 03:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İngiliz meslektaşı David Miliband'a telefonda sinirlenerek küfretti.

The Daily Telegraph'a göre, Miliband, Rusya'nın geçtiğimiz ay Güney Osetya'ya asker çıkarmasına itiraz etmeye çalışarak agresif tutumundan dolayı AB'nin Moskova'yla ilişkilerini gözden geçireceğini vurguladı.

Bu sözlere sinirlenen Lavrov, İngiltere ve ABD'nin Irak'ı işgal etmesini hatırlatarak, "O.... çocuğu sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun. Sen Rusya tarihi hakkında ne biliyorsun" diye sert çıktı.

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