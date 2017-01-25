Lavrov, Moskova'da Suriyeli muhaliflerle bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Moskova'da Suriyeli muhaliflerin temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle bir araya geleceğini doğruladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Moskova'daki görüşme sabah saatlerinde gerçekleşecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine gönderilen Rus heyetinin başkanı Aleksandr Lavrentyev de dün yaptığı açıklamada, silahlı muhaliflerin 27 Ocak'ta Moskova'ya giderek Lavrov'la görüşeceğini söylemişti.

Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'de ateşkes anlaşması

Astana görüşmeleri sona ererken Rusya, Türkiye ve İran Suriye'deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir mekanizma kurmaya karar verdi. Üç ülkenin Suriye'deki ateşkes üzerine imzaladığı Astana bildirgesinin tam metnini Türkiye Dışişleri Bakanlığı paylaştı. Bildiride ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin temin edilmesi amacıyla tesis edilen üçlü mekanizma ve IŞİD ve El Nusra’yla ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılık vurgusu dikkat çekti.