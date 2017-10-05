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Dünya

Lavrov: Moskova, ABD’nin Suriye ordusuyla koordine olmasını istiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü katıldığı uluslararası gizli servisler ve güvenlik güçleri toplantısında Rusya’nın, ABD ve IŞİD’e karşı koalisyonun aldıkları aksiyonları Suriye Hükümeti ve Rus

05 Ekim 2017 13:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü katıldığı uluslararası gizli servisler ve güvenlik güçleri toplantısında Rusya’nın, ABD ve IŞİD’e karşı koalisyonun aldıkları aksiyonları Suriye Hükümeti ve Rus hava grubu ile koordine bir şekilde gerçekleştirmelerinden memnun olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığının web sitesinde yayınlanan metne göre Lavrov, “Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonun operasyonlarını Suriye ordusu ve Rus havacılık grubu ile koordine etmesini istiyoruz \" derken koalisyonun sadece İslam Devleti ile değil aynı zamanda Obama yönetiminin altına dokunamayan el-Nusra cephesine karşı da işbirliği yoluna gitmesi gerektiğini söyledi.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Birleşmiş Milletler ile merkezi bir koordinasyon rolü oynayan geniş bir anti-terör cephesi yaratma girişiminin hâlâ geçerli olduğunu belirti ve IŞİD tarafından ele geçirilen topraklara ekonomik ambargo uygulanmasını teklif etti.
Moskova’nın atılacak yeni adımları gerekli gördüğünü söyleyen Lavrov, istihbarat servisler gelen bilgiler ışığında terörü destekleyen her türlü finansal kaynağı kapatmayı hedeflendiğini söyledi.

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