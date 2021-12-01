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Dünya

Lavrov: Lukaşenko'nun Rus nükleer silahları Belarus'a taşıma planı Batı ülkeleri için bir uyarı

01 Aralık 2021 13:51

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Belarus’a Rus nükleer silahları yerleştirme olasılığına ilişkin açıklamasının “Batı için bir uyarı olması gerektiğini” söyledi.

RIA Novosti’ye konuşan Lukaşenko, Minsk’in Moskova’ya nükleer silahları Belarus’a yerleştirmeyi teklif edebileceğini söylemişti.

Lukaşenko’nun sözlerini değerlendiren Lavrov “Ben bu açıklamayı ciddi bir uyarı olarak alırdım” dedi.

Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Doğu Avrupa’ya nükleer silah taşıma konusundaki açıklamasının “düşüncesizce” olduğunu ve “çatışmayı hedeflediğini” söyledi.

Rusya ve Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik üzerine son günlerde Batı ülkeleri ve Rusya arasında gerilim yükseliyor.

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